Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Bauernhaus brennt komplett nieder

Isny/Landkreis Ravensburg (ots)

Durch ein Feuer nahezu vollständig zerstört wurde am heutigen Freitag ein Bauernhaus mit angebautem Scheunentrakt in Isny-Gumpeltshofen. Gegen 12.45 Uhr meldeten mehrere Anrufer über Notruf einen sich schnell ausbreitenden Brand an dem Objekt. Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot ausrückte, gelang es den Wehrleuten nicht, das zweistöckige Wohnhaus und den Heustadel noch zu retten. Zwei Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Haus befanden, konnten sich rechtzeitig selbst ins Freie begeben, sodass nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden, er dürfte sich aber auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Die Nachlöscharbeiten sind derzeit noch nicht abgeschlossen und könnten noch bis in die Abendstunden andauern. Die Brandursache ist aktuell noch völlig unklar, die Ermittlungen dazu hat der Polizeiposten Isny übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell