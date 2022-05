PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Mengen

Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzen und hohem Sachschaden

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 17:50 Uhr auf der B32 Höhe Ostrachmühle als der 31-jährige Lenker eines Audi A6, zu Beginn der dreispurigen ausgebauten Fahrbahn, einen 48-jährigen Peugeotfahrer überholte. Als der Audifahrer bereits im Überholvorgang war, scherte der Peugeotfahrer ebenfalls nach links auf die Überholspur aus und kollidierte mit diesem. Durch die Kollision kommt der Peugeotfahrer ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Hier streift er zuerst die Leitplanke und anschließend einen Pkw Skoda Fabia, der ordnungsgemäß entgegenkam. Im weiteren Verlauf waren noch zwei weitere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, welche mit den zuvor beteiligten Unfallfahrzeugen leicht kollidierten. Das Ergebnis des Unfalls waren 3 schwerverletze Personen, darunter der Peugeotfahrer, welche in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden, 8 leichtverletzet Personen, 5 beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Die Feuerwehren aus Mengen, Hohentengen und Bad Saulgau waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Unfallstrecke war für mehrere Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei in Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen.

