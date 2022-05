Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Betrunkene Autofahrerin fährt nach Unfall erneut

Den Ernst der Lage nicht erkannt hat offensichtlich eine 33 Jahre alte Frau, die nun mit erheblichen straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen muss. Zeugen hatten am Donnerstag gegen 23.30 Uhr die Polizei verständigt, weil die Frau mit ihrem Seat gegen das Tor der Waschstraße auf einem Tankstellengelände in der Jahnstraße geprallt war. Am Tor war dadurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei der 33-Jährigen erheblichen Alkoholgeruch und weitere Ausfallerscheinungen fest. Einen Test konnte die Frau aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht durchführen, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus anordneten. Den Führerschein der Frau stellten sie sicher, untersagten ihr die Weiterfahrt und behielten den Fahrzeugschlüssel ein. Als die 33-Jährige wenig später von einem Bekannten abgeholt wurde, gaben die Beamten diesem den Schlüssel des Seat und wiesen ihn erneut darauf hin, dass die Frau keinesfalls ans Steuer darf. Gegen 2 Uhr kam einer weiteren Polizeistreife der beschädigte Seat mit eingeschaltetem Warnblinklicht und der 33-Jährigen hinterm Steuer im Stadtgebiet entgegen. Die Polizisten stoppten den Wagen erneut. Ein neuerlich durchgeführter Alkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Daher veranlassten die Beamten nochmals eine Blutentnahme und nahmen den Fahrzeugschlüssel ein zweites Mal in Verwahrung. Die 33-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Weingarten

Polizei ermittelt wegen Betrugs mit Topf- und Messersets

Ermittlungen wegen Verdachts des Betrugs haben Beamte des Polizeireviers Weingarten gegen zwei 21 und 23 Jahre alte Männer eingeleitet. Das Duo war einer Polizeistreife am Donnerstag gegen 10 Uhr im Stadtgebiet aufgefallen, weil beide während der Fahrt nicht angeschnallt waren. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Polizisten im Fond eine große Menge von mutmaßlich minderwertigen Topf- und Messersets sowie zugehöriges Werbematerial fest. Die beiden Männer konnten keine Reisegewerbekarte vorweisen, waren aber eigenen Angaben zufolge zum Verkauf der Waren in der Region unterwegs. Die Polizei warnt vor derartigen Angeboten und einem übereilten Kauf von Waren, die oft von minderwertiger Qualität sind und dabei zu deutlich überhöhten und unangemessenen Preisen verkauft werden. Personen, die ein solches Set gekauft haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern zu melden.

Weingarten

Scheibenwischer mit Kleber beschmiert

Unbekannte haben an einem Fahrzeug, das im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Keltenstraße geparkt war, die Scheibenwischer mit Klebstoff beschmiert. Dadurch entstand Sachschaden an dem Pkw. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Auf über 30.000 Euro wird der Gesamtsachschaden bei einem Verkehrsunfall beziffert, der sich am Donnerstag kurz nach 9 Uhr in der Waldseer Straße ereignet hat. Ein 52 Jahre alter VW-Lenker fuhr von der Mochenwanger Straße an die Kreuzung mit der Waldseer Straße heran und musste aufgrund einer roten Ampel warten. Weil der Mann mutmaßlich die falsche Ampel im Blick hatte, fuhr er bei vermeintlichem Grünlicht geradeaus in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem Daimler einer vorfahrtsberechtigten 74-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand am VW etwa 18.000 Euro Sachschaden, am Daimler ein solcher in Höhe von rund 15.000 Euro. Der 52-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Baienfurt

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Einen Betonpfosten an einer Fahrbahnverengung in der Kickachstraße hat am Donnerstag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker angefahren. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Unbekannte mit einem Fiat Ducato, einem Citroen Jumper oder einem Peugeot Boxer unterwegs gewesen sein dürfte, der vorne rechts beschädigt sein müsste. Da Teile des rechten Außenspiegels an der Unfallstelle zurückblieben, dürfte auch dieser beschädigt sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 mit dem Polizeirevier Weingarten in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Lkw übersehen - Unfall

Weil er eigenen Angaben zufolge beim Auffahren auf die B 30 auf Höhe Bad Waldsee-Nord den Lkw eines 59-Jährigen übersehen hat, kollidierte ein ebenfalls 59-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstag kurz nach 11 Uhr mit dem Sattelzug. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Unterwaldhausen

Betrüger versuchen ihr Glück - Bankmitarbeiter verhindert finanziellen Schaden

Beinahe Opfer eines Betrugs ist in der vergangenen Woche eine 51-Jährige geworden. Die Frau bekam eine Nachricht ihres vermeintlichen Kindes mit der Bitte, eine Rechnung zu bezahlen. Die Frau tätigte die Überweisung in Höhe von gut 1.500 Euro zunächst, wurde dann aber von einem Bankmitarbeiter auf den Betrug hingewiesen. Die Überweisung wurde storniert, sodass der 51-Jährigen kein finanzieller Schaden entstand. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen versuchten Betrugs und warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Masche. Betrüger geben sich über einen Messenger-Dienst als Angehörige aus und behaupten, eine neue Handy-Nummer zu haben. Im weiteren Verlauf erschleichen sie sich das Vertrauen ihrer Opfer und bitten diese um eine Geldüberweisung, da aufgrund des neuen Smartphones das Online Banking angeblich noch nicht funktioniert. Ignorieren Sie solche Nachrichten und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen auf den Ihnen bekannten Rufnummern. Überweisen Sie niemals Geld an ein unbekanntes Konto und geben Sie keinesfalls persönliche Daten heraus oder Auskünfte zu Ihrem finanziellen Hintergrund. Sollten Sie doch Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Isny

Vorfahrt missachtet - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 14 Uhr an der Kreuzung des Adeleggwegs mit dem Achener Weg ereignet hat. Ein 72 Jahre alter Suzuki-Fahrer wollte den Achener Weg überqueren und übersah dabei den Nissan eines vorfahrtsberechtigten 74-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Isny

Fahrzeug wird bei Unfall auf Verkehrsinsel aufgebockt

Nur mittels eines Abschleppunternehmens konnte am Donnerstag der VW Caddy eines 75-Jährigen aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der Senior wollte von der Alemannenstraße kommend nach links auf die L 318 einbiegen und fuhr dabei auf die dortige Verkehrsinsel auf. Dort riss der Wagen ein Verkehrszeichen samt Betonsockel aus der Verankerung, wodurch der Caddy von dem Sockel aufgebockt wurde. Die Landesstraße musste während der Bergungsmaßnahmen einseitig gesperrt werden. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, an der Verkehrseinrichtung ein solcher von rund 200 Euro. Der 75-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Kißlegg

Traktor gerät in Brand

Ein Kabelbrand war mutmaßlich die Ursache für den Brand einer landwirtschaftlichen Zugmaschine am Donnerstag kurz nach 18.30 Uhr auf einem Feld bei Unterrot. Nach einem Kurzschluss war es im Motorraum des Traktors zum Ausbruch des Feuers gekommen. Der 55-jährige Landwirt stellte sein Gespann geistesgegenwärtig auf ein freies Feld, hängte den angehängten Ladewagen ab und begann, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, rasch löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Leutkirch

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Gleich zwei Autofahrer, die mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, hat die Polizei am Donnerstag im Stadtgebiet gestoppt. Gegen 17 Uhr kontrollierten die Beamten einen 28-Jährigen mit dessen Pkw und stellten deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Da auch ein Vortest den Verdacht erhärtete, dass der Mann unter THC stand, musste er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Kurz vor 18 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 30-Jährigen mit seinem Pkw. Da der Mann ebenfalls deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde auch bei ihm eine Blutentnahme veranlasst. Beide Männer mussten ihren Wagen an Ort und Stelle stehen lassen und sehen nun jeweils einer Anzeige, die ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein stattliches Bußgeld nach sich zieht, entgegen. Da beide Männer darüber hinaus auch eine kleine Menge illegaler Drogen mit sich führten, gelangen sie außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell