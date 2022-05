Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrräder entwendet und betrunken gefahren

Beim Diebstahl zweier offenbar unverschlossener Fahrräder beim Franziskusplatz wurden drei junge Männer am frühen Freitagmorgen kurz nach 2 Uhr in der Eugenstraße von einem Zeugen beobachtet. Nachdem der Mann einschritt, um den Klau zu verhindern, flüchteten zwei der Tatverdächtigen mit den Rädern, der dritte zu Fuß. Im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung konnten die zwei Radler in der Riedleparkstraße von der Polizei schiebenderweise festgestellt und angehalten werden. Hierbei stellte sich heraus, dass die beiden 21-Jährigen erheblich unter Alkoholeinwirkung standen. Entsprechende Vortests ergaben jeweils Werte von rund 2 Promille. Nachdem einer der Tatverdächtigen zuvor auch nachweislich auf dem Rad gefahren war, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, zudem müssen sich beide wegen des Diebstahls strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen dauern an.

Friedrichshafen

Firmenbeschriftung beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt, nachdem ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwochspätnachmittag und Donnerstagmorgen die Firmenbeschriftung an einem Bürogebäude in der Möttelistraße beschädigt hat. Offenbar wurde versucht, die Werbeaufkleber und Glasdekorfolien an der Außenverglasung mittels eines Gegenstands zu entfernen, woraufhin diese teilweise zerstört wurden. Hierdurch entstand ein Sachschaden von geschätzt 2.000 Euro. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 zu melden.

Friedrichshafen

Schulfassade beschmiert

Mit blauer Sprühfarbe hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Außenwände der Pestalozzi-Schule in der Allmandstraße beschmiert. Die Höhe des dadurch angerichteten Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen zum Verursacher dauern an, vor Ort konnten mutmaßlich bei der Tatausführung benutzte Utensilien aufgefunden und sichergestellt werden.

Meckenbeuren

Glasscheibe beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eine Glasscheibe der östlichen Eingangstüre an der Humpishalle beschädigt. Die Scheibe splitterte, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07542/94320 um sachdienliche Hinweise zum Täter.

Meckenbeuren

Alkoholisiert unterwegs

Mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem temporären Fahrverbot muss ein 74-jähriger Pkw-Lenker rechnen, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagabend bei Meckenbeuren kontrolliert wurde. Nachdem ein Vortest bereits positiv auf die alkoholische Beeinflussung des Mannes reagiert hatte, ergab ein beweisverwertbarer Atemalkoholtest schließlich einen Wert von rund 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm an dem Abend untersagt.

Tettnang

Durch Verkehrsunfall verletzt

Erheblich verletzt wurde ein 16-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in der Hofrat-Moll-Straße. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr der Jugendliche den stark abschüssigen Verbindungsweg von der Holzhaldenstraße zur Hofrat-Moll-Straße und hielt dabei das Rechtsfahrgebot nicht ein. An der Einmündung zur Hofrat-Moll-Straße kollidierte er daraufhin mit einem Pkw, der seinerseits ordnungsgemäß rechts in den Verbindungsweg abbiegen wollte. Durch den folgenden Sturz über die Motorhaube gegen die Frontscheibe zog sich der Radfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.200 Euro.

Markdorf

Dreister Trickdiebin aufgesessen

Offenbar einer dreisten Trickdiebin ist eine 84-jährige Frau am Donnerstagnachmittag zum Opfer gefallen. Die bislang unbekannte Täterin hatte an der Wohnanschrift der Seniorin geklingelt und ihr Hilfe beim Haushalt angeboten. Nachdem die 84-Jährige das Angebot angenommen und die Frau in die Wohnung gelassen hatte, durchsuchte diese die Räumlichkeiten, ohne sich an den Hausarbeiten zu beteiligen. Als die Unbekannte am Nachmittag dann gegangen war, stellte die Geschädigte erst gegen Abend das Fehlen diverser Schmuckstücke fest und verständigte die Polizei. Diese sucht nun nach der Diebin, die wie folgt beschrieben wird: etwa 50 Jahre alt, ca. 160 cm groß, korpulent, zur Tatzeit bekleidet gewesen mit dunkler Kleidung und einem dunklen Kopftuch, sprach gebrochen Deutsch. Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/96200 entgegen. Informationen rund um die verschiedenen Maschen des Haustürbetrugs und Vorbeugungstipps bietet die Polizei auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ an. Auch die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Ravensburg stehen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung, im Bodenseekreis unter der Telefonnummer 07541/36142-51 oder zentral per Mail unter: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Meersburg

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Einfahren von einem Grundstück auf die Fahrbahn hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag im Zeitraum zwischen 11.45 und 14.30 Uhr im Dornerweg einen geparkten Renault gestreift. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro, der Verursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des verantwortlichen Fahrzeuglenkers geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Salem

Bei Unfall mit Cityroller verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Bahnhofstraße/Buggensegeler Straße/Markdorfer Straße ist am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr ein 7-jähriges Kind verletzt worden. Der Junge wollte mit seinem Cityroller die Bahnhofstraße über die Fußgängerfurt beim Kreisverkehr überqueren und beachtete dabei nicht, dass ein Lkw den Kreisel gerade in Richtung Mimmenhausen verließ. Obwohl der 55-jährige Lkw-Lenker noch eine Vollbremsung einleitete, erfasste das Fahrzeug das Kind mit geringer Geschwindigkeit seitlich, sodass es stürzte. Hierbei verletzte sich der 7-Jährige am Kopf und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

