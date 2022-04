Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gemeindezentrum eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag (03.04.2022) in ein Gemeindezentrum an der Erdmannhäuser Straße eingebrochen.

Die Unbekannten traten in der Zeit von 18.00 Uhr bis 09.50 Uhr eine Spanplatte an der Eingangstüre ein, welche dort provisorisch angebracht war. Im Inneren versuchten sie eine weitere Türe aufzuhebeln, was offenbar misslang. Nach bisherigem Ermittlungsstand machten die Täter keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell