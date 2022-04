Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau auf Bahnhofstoilette belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag (03.04.2022) eine 20 Jahre alte Frau am Bahnhof Bad Cannstatt belästigt. Der Unbekannte sprach die 20-Jährige gegen 15.20 Uhr am Bahnhof auf der Seite der Kegelenstraße an und fragte sie nach einer Mund-Nasen-Bedeckung. Als sie ihn abwies und anschließend auf die dortige Bahnhofstoilette ging, folgte er ihr offenbar und bedrängte sie verbal. Er wartete bis sie wieder aus der Toilettenkabine kam und soll dann ihre Maske runtergezogen haben, um sie zu küssen. Während sie ihn von sich wegdrängte, soll er sie am Hals geküsst und an ihren Brüsten berührt haben. Die junge Frau flüchtete daraufhin in ein naheliegendes Geschäft, dessen Betreiberin die Polizei alarmierte. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die 20-Jährige beschrieb den Mann als zirka 175 Zentimeter groß und etwa 25 Jahre alt. Er hatte dunkelbraune Haare mit einem Seitenscheitel, einen dunklen Hautton und einen kurzen, dunklen Vollbart. Er soll einen rot-weißen Kapuzenpullover mit dunkelblauen Ärmeln sowie eine beige Hose und Schuhe mit einer weißen Sohle getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

