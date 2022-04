POL-S: Ermittlungen wegen rechtsextremer Symbole - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag (02.04.2022) zwei Frauen zunächst in der Werastraße und dann in der Archivstraße belästigt. Eine 28 Jahre alte Frau betrat gegen 13.10 Uhr das Mehrfamilienhaus an der Werastraße und bemerkte wie ihr ein unbekannter Mann die Treppe hochfolgte. Als sie ihre Wohnung aufschließen wollte, berührte er sie zweimal am Gesäß und verließ im Anschluss ...

mehr