Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wirtschaftsweg Konrad-Adenauer-Ring, Dreischkamp/Zeuge findet verunfallten bewusstlosen Radfahrer auf Wirtschaftsweg

Coesfeld (ots)

Dank eines Zeugen wurde ein Pedelec-Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag (17.10.) auf einem Wirtschaftsweg westlich des Konrad-Adenauer-Rings gegenüber der Straße Dreischkamp bewusstlos aufgefunden. Der Zeuge, der nahe der Unfallörtlichkeit auf ein Taxi wartete, ging am frühen Sonntagmorgen etwa 50 Meter in den Wirtschaftsweg hinein, um kurz auszutreten. Dabei entdeckte er in der Dunkelheit den 29-jährigen Mann, der bewusstlos und schwer verletzt neben einem Fahrrad auf der Fahrbahn lag. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in die Universitätsklinik Münster. Inzwischen befindet sich der Verletzte nicht mehr in Lebensgefahr. Er hatte großes Glück, dass der Zeuge in dieser Nacht zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Bislang ist der Polizei der genaue Unfallhergang unbekannt. Sie bittet weitere Zeugen, die Angaben hierzu machen können, sich unter der Telefonnummer 02541/140 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell