Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Leutkirch (Landkreis Ravensburg) (ots)

Mit schwersten Kopfverletzungen musste eine 77 Jahre alte Fahrradfahrerin am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall auf der L 308 vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Frau bog hinter ihrem Mann, der ebenfalls mit dem Pedelec unterwegs war, aus Richtung Grund kommend bei Ellmeney nach links auf die Landesstraße ein. Dabei übersah sie mutmaßlich den VW eines 69-Jährigen, der die L 308 ordnungsgemäß aus Richtung Altusried befuhr und seine Geschwindigkeit bereits verlangsamt hatte. Die Seniorin kollidierte mit der Seite des VW und stürzte. Trotz eines getragenen Fahrradhelms zog sich die 77-Jährige schwerste Verletzungen am Kopf zu. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro, am VW ein solcher in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 13.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell