Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Pkw überschlägt sich

Auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Harthausen und Gammertingen hat am Donnerstag gegen 23.15 Uhr der 23-jährige Fahrer eines Renault in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Renault geriet in der Folge von der Straße und überschlug sich, bevor er in einem angrenzenden Acker zum Stehen kam. Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht, er konnte sich selbständig in ein Krankenhaus begeben. An dem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.300 Euro.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw hat sich am Donnerstag gegen 12.30 in der Bahnhofstraße ereignet. Der 40-jährige Busfahrer bemerkte zu spät, dass die Fahrerin eines BMW an einem Fußgängerüberweg abbremsen musste, und fuhr ihr in der Folge auf. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde die 34-jährige Fahrerin des BMW durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich in dem Omnibus keine Fahrgäste. Durch die Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Sigmaringen

Polizei nimmt Mann nach Auseinandersetzung fest

Zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen ist es am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Georg-Zimmerer-Straße gekommen. Zwei stark alkoholisierte 33- und 42-Jährige sollen demnach zwei 19- und 25-Jährige angesprochen und nach Alkohol gefragt haben. Die Situation soll dann eskaliert sein, als die beiden älteren Männer auf die beiden Jüngeren losgingen und auf diese einschlugen. Während einer des jüngeren Duos keine Verletzungen davontrug, wurde der andere leicht verletzt, bei der späteren Anzeigenaufnahme musste aufgrund von Schmerzen ein Rettungsdienst verständigt werden. Aber auch die beiden Älteren, die allem Anschein nach gezielt Streit gesucht hatten, zogen sich Verletzungen zu, da sich die beiden Jüngeren körperlich zur Wehr gesetzt hatten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen versuchte der 42-Jährige, gegenüber den Beamten falsche Personalien anzugeben. Aus gutem Grund: er war zur Festnahme ausgeschrieben. Die Einsatzkräfte brachten den 42-Jährigen daher in eine Justizvollzugsanstalt. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Bad Saulgau

Frau täuscht Körperverletzung vor

Wegen Falscher Verdächtigung und dem Vortäuschen einer Straftat ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen eine 41-Jährige. Die Frau hatte auf dem Polizeirevier am Donnerstagnachmittag eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihren Bruder erstattet, da dieser sie angeblich geschlagen haben soll. Später erschien die 41-Jährige erneut auf dem Revier und zog ihre Anzeige zurück. Sie wollte ihren Bruder offenbar nur ärgern. Den Ärger hat nun die 41-Jährige, sie hat sich durch ihr Verhalten strafbar gemacht und gelangt bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Bad Saulgau

Einbruch

Unbekannte Personen sind am Freitag gegen 4.30 Uhr in ein Fitnessstudio in der Moosheimer Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude, flüchteten dann jedoch ohne Beute, nachdem ein Alarm ausgelöst hatte. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Krauchenwies

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Auf der L 456 zwischen Pfullendorf und Krauchenwies haben sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr ein Audi und ein entgegenkommender Pkw gestreift. Der 82-jährige Fahrer des Audi hielt daraufhin auf einem Parkplatz an und stellte fest, dass sein Seitenspiegel beschädigt wurde. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Der Polizeiposten Pfullendorf hat daher die Ermittlungen wegen der Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise auf den unbekannten Pkw-Lenker. Zudem wird ein Lkw-Fahrer, der den Unfall beobachtet hatte und sich vor Ort gegenüber dem 82-Jährigen zu erkennen gab, gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei zu melden.

Bad Saulgau

Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße "Am Marktplatz" ist es am Freitag gegen 11.15 Uhr gekommen. Mutmaßlich ein technischer Defekt dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass der Motor des Personenaufzugs in dem Gebäude Feuer fing, was eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Durch die Löscharbeiten konnte das Ausbreiten des Brandes verhindert werden, der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Eine Person wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst betreut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell