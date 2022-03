POL-PDNR: Daaden - Fahrzeuge nach Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit

Rheinbrohl (ots) - Die Feuerwehr löscht im Moment einen Hausbrand in Rheinbrohl in der Grabenstraße. Das Feuer wurde um 19:23 Uhr gemeldet. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zur Schadenshöhe oder Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten schon anderweitig untergebracht werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

