Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ausparkmanöver schiefgegangen

Beim Rückwärtsausparken hat eine Autofahrerin am Dienstag in der Brühlstraße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem sie selbst Verletzungen davontrug und hoher Sachschaden entstand. Gegen 12.30 Uhr übersah die 26-jährige Daimler-Lenkerin beim Zurücksetzen einen 73-Jährigen in einem Renault, der aus Richtung Ummenwinkel kam. Beim Zusammenprall der beiden Wagen wurde der Daimler gedreht und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Kia. Bei den beiden Zusammenstößen erlitt die 26-Jährige glücklicherweise eher leichte Verletzungen und wurde im Anschluss zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, während sich dieser am Kia auf rund 5.000 Euro belaufen dürfte. Es muss davon ausgegangen werden, dass am Renault des Seniors Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden ist. Der Renault sowie der Daimler mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Verletzt nach Auffahrunfall

Mit leichten Verletzungen musste eine 69-jährige Frau am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie in der Ulmer Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 28 Jahre alter Pkw-Lenker bemerkte auf Höhe der Metzgerstraße zu spät, dass die 39-Jährige im VW vor ihm anhielt und fuhr auf deren Pkw auf. Die 69-jährige Beifahrerin im VW verletzte sich durch den Stoß von hinten im Nackenbereich. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um sie. An den beiden Autos entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Bodnegg

Schreinerei aufgebrochen

In eine Schreinerei ist ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Rotheidlen eingestiegen. Der Täter versuchte mehrere Türen aufzuhebeln, bevor er letztlich an einem Fenster Erfolg hatte. Er kletterte in die Werkstatt und durchsuchte die Räume, nahm aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts an sich. Der Polizeiposten Vogt ermittelt zwischenzeitlich in der Sache. Wer in der Nacht in Rotheidlen Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Informationen zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Bad Wurzach

Teppichdiebstahl vereitelt

Ein Dieb hat am Mittwoch versucht, einen zum Trocknen aufgehängten Teppich in der Vorstadtstraße zu stehlen. Der Täter betrat dafür den Hof des Hauses und nahm den ausgelegten Teppich mit sich. Ein Bewohner beobachtete den Vorfall zufällig und stellte den Täter vor dem Haus, der den Teppich daraufhin zurückließ und flüchtete. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun wegen des Diebstahlversuchs. Bereits vor einigen Wochen war ein zum Trocknen ausgelegter Teppich von dem Grundstück verschwunden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist nicht bekannt.

Baienfurt

Busch brennt

Zu einem Brand musste die Feuerwehr am Dienstagabend in die Niederbieger Straße ausrücken. Hinter einem Lebensmitteldiscounter hatte ein größeres Gestrüpp Feuer gefangen. Wie es zum Ausbruch der Flammen kam, ist bislang nicht geklärt. Insgesamt drei Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, nennenswerter Schaden dürfte nicht entstanden sein. Eine Gefahr für das Lebensmittelgeschäft oder umstehende Personen bestand nicht.

Aulendorf

Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem er am Montagnachmittag ein Metallgeländer vor dem Wasserrad der Herrenmühle gestreift hat, ist der Unfallverursacher geflüchtet. Der Unbekannte hinterließ an dem Geländer einen Schaden von rund 1.000 Euro. Personen, die den Vorfall, der sich zwischen 14.30 und 15 Uhr ereignet haben dürfte, beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell