Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Migranten in Gewahrsam genommen

Görlitz (ots)

Am Montag, den 9. Januar 2023, nahm die Bundespolizei sieben unerlaubt eingereiste Personen in Gewahrsam. Nach einem Bürgerhinweis wurden die Personen in den frühen Morgenstunden an der B115, Höhe Gaststätte "Alte Ziegelei", festgestellt. Der Afghane (19), die Türkin (20) sowie die fünf Türken (39, 22, 22, 20, 18) reisten nach ersten Erkenntnissen über den Balkan später unerlaubt nach Deutschland ein. Die Frau und die sechs Männer sind inzwischen an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben worden.

