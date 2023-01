BPOLI LUD: Fehlende Pflichtversicherung

Görlitz (ots) - Am Samstagnachmittag (7. Januar 2023) wurde in Görlitz am Obermarkt ein 37-jähriger Pole von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Görlitz mit einem Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gesucht wurde. Der 37-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf Pressesprecherin Ivonne Höppner ...

