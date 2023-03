Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geparkten Wagen touchiert

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 11.20 und 11.50 Uhr an einem Seat hinterlassen hat. Der Wagen war zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schützenstraße abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte den Seat an der Fahrertür und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Dieb auf frischer Tat ertappt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr versucht, eine Kasse in einem Waschsalon in der Gartenstraße aufzubrechen. Eine Zeugin ertappte den jungen Mann, der als etwa 18 Jahre alt, 180 cm groß und mit kurzem dunkelbraunen Haar beschrieben wird, und verständigte die Polizei. Der Dieb suchte ohne Beute das Weite, eine polizeiliche Fahndung verlief erfolglos. Der Mann soll eine blau-rot-weiße Daunenjacke, eine graue Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Personen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern des Polizeireviers Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Dieb geht auf Ladendetektiv los

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg, nachdem am Donnerstagnachmittag ein Ladendieb auf seiner Flucht einen Mitarbeiter angegriffen hat. Der 31-jährige Mann besuchte zusammen mit einem Komplizen ein Bekleidungsgeschäft in der Adlerstraße, wo das Duo mit mehreren Waren die Umkleidekabinen betrat. Dort lösten sie die Etiketten an den Kleidungsstücken und versteckten sie am Körper. Als sie so das Geschäft verlassen wollten, löste die immer noch aktive Diebstahlssicherung einen Alarm aus und der der Ladendetektiv stellte die Diebe. Zwar begleiteten beide Männer den 53-jährigen Angestellten zu seinem Büro, der 31-Jährige griff den Ladendetektiv dort aber mit Fäusten an. Dem 53-Jährigen gelang es, seinen Angreifer festzuhalten und verletzte sich dabei leicht. Währenddessen nahm sein unbekannter Komplize die Beine in die Hand und flüchtete. Eine erste Fahndung der Polizei nach dem Mann, der als etwa 180cm groß und etwa 45 Jahre alt beschrieben wird, führte nicht zum Erfolg. Der Flüchtige soll einen dunklen, bis zu den Knien reichenden Parka und eine dunkle Cap mit Schild getragen haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Personen, denen der flüchtige Täter aufgefallen ist, oder die sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Motorrad umgefahren

Gegen ein in der Gegenbaurstraße abgestelltes Motorrad ist am Donnerstagabend ein Unbekannter gestoßen und im Anschluss davongefahren. Durch die Kollision fiel das Zweirad um und prallte gegen einen daneben geparkten VW Passat. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils rund 1.000 Euro. Der flüchtige Verursacher, der mit einem unbekannten Fahrzeug unterwegs war, hat sich bislang nicht gemeldet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Scheibe eingeworfen

In der Nacht zum Donnerstag wurde eine Scheibe der Sporthalle in der Pfannerstraße eingeworfen. Der Täter verursachte dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Wangen

Einbrecher auf Baustelle unterwegs

Einen Baucontainer aufgebrochen haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen auf dem Baustellengelände hinterm Sportplatz am Südring. Vermutlich mit Arbeitsgeräten entfernten die Täter zwischen 3 und 5 Uhr am Morgen das Schloss. Weiter fuhren sie augenscheinlich mit einem auf dem Gelände stehenden Bagger. Ob letztlich auch etwas gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen, die das Polizeirevier Wangen eingeleitet hat. Personen, die zur Tatzeit in dem Bereich Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Waldburg/ Landkreis Ravensburg/ Bodenseekreis

Betrugswelle - Polizei warnt

Eine Welle von Betrugsversuchen ist gestern wieder über den Raum Bodensee-Oberschwaben hinweggegangen. In den beiden Landkreisen wurde eine Vielzahl an Personen von Unbekannten angerufen oder per Handy kontaktiert. Unter dem Vorwand entweder ein Angehöriger in Geldnöten mit neuer Handnummer zu sein oder ein Behördenvertreter, der eine Kaution verlangt, nachdem ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte, versuchten die Anrufer ihre Opfer unter Druck zu setzen. In Waldburg ging ihre Strategie auf. Eine 63-Jährige, die per Handy-Nachricht von ihrem vermeintlichen Sohn kontaktiert wurde, schenkte den Betrügern glauben. Sie überwies auf Bitten ihres Gegenübers einen vierstelligen Betrag an ein ausländisches Konto, da angeblich Geld für eine Arztbehandlung gebraucht würde. Erst nach der Überweisung fiel der Frau der Schwindel auf. In dem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals ausdrücklich vor Betrugsmaschen über Telefon und Handy! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Versuchen Sie, ihre Angehörigen auf den Ihnen bekannten Nummern zu erreichen und seien Sie generell misstrauisch bei Geldforderungen über Whatsapp oder Telefon. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, so kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank und die Polizei. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048. Das Polizeipräsidium Ravensburg bietet Ihnen kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Betrügereien an der Haustür, am Telefon und "unterwegs" an. Die Veranstaltungen können Gruppen und Vereine ab 15 Personen unter folgenden Erreichbarkeiten bei der Polizei buchen: Email: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Tel.: 0751/803-1042

Bodnegg

Brennender Kieslaster

Feuer gefangen hat ein Kieslaster am Donnerstag kurz vor 12 Uhr auf der L 326 bei Hirscher. Ein Defekt im Motorraum führte nach bisherigen Erkenntnissen wohl zum Brand des Lkws, dessen Fahrer noch rechtzeitig halten und aus dem Fahrzeug steigen konnte. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Leutkirch

Holzpavillon besprüht

Wie bei der Polizei nun angezeigt wurde, haben Schmierfinken im vergangenen halben Jahr einen Pavillon in der Gebrazhofer Wilhelm-Bauer-Straße verunstaltet. Die Unbekannten besprühten den öffentlich zugänglichen Holzpavillon mit diversen Schriftzügen, unter anderem mit politischen Motiven. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

Bad Wurzach

Dieb entwendet Inhalt aus Postsendung

Ein bislang unbekannter Dieb hat sich am Mittwoch zwischen 12 und 16 Uhr am Briefkasten eines Wohnhauses in der St.-Lorenz-Straße zu schaffen gemacht. Der Unbekannte zog auf nicht bekannte Weise den Umschlag einer Warensendung aus dem Briefkasten und entwendete die Ware daraus. Den leeren Umschlag steckte der Dieb zurück in den Kasten. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Bad Waldsee

Katze mit Luftgewehr angeschossen

Im Bereich der Kolpingstraße ist zwischen Dienstag und Mittwoch eine Katze offensichtlich mit einem Luftgewehr angeschossen worden. Die Halterin des Tiers stellte im Schulterbereich das Projektil eines Luftgewehrs fest und erstattete daraufhin Anzeige. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Fronreute

Zwei Personen bei Bus-Unfall leicht verletzt

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der B 32 zwischen Blitzenreute und Altshausen an der Einmündung Schreckensee ereignet hat. Beim Überqueren der B 32 von der Kreisstraße aus Richtung Schreckensee aus hat der 59 Jahre alte Fahrer eines Kleinbusses eine Hyundai-Lenkerin übersehen, die auf der Bundesstraße in Richtung Altshausen unterwegs gewesen ist. Der VW-Bus erfasste den Hyundai seitlich, wodurch dieser seitlich weggeschleudert wurde. Die 23-jährige Hyundai-Fahrerin und der Lenker des VW verletzten sich glücklicherweise nur leicht, ein Fahrgast im Kleinbus blieb unverletzt. Um die beiden beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.

