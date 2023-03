Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Parkhaus des Klinikums in der Hohenzollernstraße einen Ford gestreift hat. Das Fahrzeug war dort am Donnerstag im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Mengen

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Auf der L 283 zwischen Mengen und Hohentengen ist am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die 31-Jährige erlitt glücklicherweise keine schwereren Verletzungen und wurde durch einen Rettungsdienst zu weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Um den VW, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Herbertingen

Glassplitter auf Fahrbahn

Wegen eines rund 150 Meter langen Splitterfeldes sind am Donnerstagabend gegen 20 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf die B 32 bei Herbertingen ausgerückt. Kurz vor der Abfahrt Hundersingen teilten Verkehrsteilnehmer Glassplitter auf der Fahrbahn mit, die von den Einsatzkräften entfernt wurden. Während der Reinigungsarbeiten musste der Verkehr auf der B 32 kurzzeitig angehalten werden. Der Verursacher sowie die Tatsache, ob es sich bei dem Glas möglicherweise um verlorene Ladung handelt, sind bislang unbekannt. Hinweise auf den Verantwortlichen nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Polizei sucht nach Parkrempler beteiligten Pkw

Beim Parken auf der Parkfläche eines Einkaufzentrums in der Platzstraße ist am Donnerstagvormittag einer Autofahrerin die Fahrertüre aus der Hand geglitten und durch den starken Wind gegen einen danebenstehenden Smart gestoßen. Während sich die Verursacherin zur Info begab, um den Smart-Fahrer ausrufen zu lassen, fuhr dieser offensichtlich unwissend davon. Weil keine weiteren Daten (bspw. das Kennzeichen des Smart) vorliegen, bittet der Polizeiposten Mengen den Geschädigten, sich unter Tel. 07572/507-0 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, sich bei entsprechenden Unfällen stets zumindest das Kennzeichen des anderen beteiligten Fahrzeugs unverzüglich zu notieren, sodass gegebenenfalls im Nachgang auf den Fahrzeughalter zugegangen werden kann. Verständigen Sie zudem unmittelbar die Polizei zur Unfallaufnahme oder warten Sie direkt am Unfallfahrzeug auf dessen Fahrer.

