POL-MFR: (255) Lärmschutzwand beschmiert

Fürth (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.02.2023) wurde im Fürther Stadtteil Hardhöhe eine beschmierte Lärmschutzwand festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte brachte, vermutlich mit einem Permanentmarker, an eine Lärmschutzwand in der Straße "Am Grünen Weg" unter anderem ein Hakenkreuz an. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Fürth übernommen.

Zeugen, die Angaben zum Täter oder zur Täterin machen können oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

