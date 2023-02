POL-MFR: (254) Mann bedrohte Passanten - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Mittwochmorgen (22.02.2023) brach ein Mann im Nürnberger Stadtteil Galgenhof in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Dabei wurde er durch den Besitzer erwischt und konnte anschließend durch die Polizei festgenommen werden. Gegen 07:50 Uhr brach ein 40-jähriger Mann in drei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses am Aufseßplatz ein. Der Besitzer der Abteile überraschte ihn dabei, verständigte ...

mehr