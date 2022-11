Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in leerstehendes Wohnhaus

Morbach Hinzerath (ots)

Im Tatzeitraum 14.11.22 - 17.11.22 drangen unbekannte Täter in ein unbewohntes und seit längerer Zeit leerstehendes Wohnhaus in der Straße "In der Tieftrift" ein und entwendeten in dem Gebäude Heizungs-bzw. Kupferrohre im Erdgeschoss sowie den oberen Etagen. Die Täter gelangten offensichtlich durch Aufhebeln einer Hinter- bzw. Kellertür in das Anwesen. Mitteilungen über die Schadenshöhe können derzeit noch nicht getroffen werden. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell