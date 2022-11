POL-PDTR: Besinnliche Vorweihnachtszeit auf dem Trierer Weihnachtsmarkt - Aber sicher!

Schweich (ots) - Im Zeitraum vom 05.11.2022 bis zum 11.11.2022 kam es in vier Bussen folgender Linien zu Sachbeschädigungen: Linie 20 (Trier Hauptbahnhof - Kaiserthermen) Linie 200 (Hermeskeil-Trier) Linie 208 (Damflos-Hermeskeil) In allen Bussen wurden in den hinteren Sitzreihen größere Beschädigungen an den Sitzbezügen verursacht. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem/den Verursacher/n geben können, ...

