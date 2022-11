Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Emmendingen -- Verdacht der Trunkenheit im Verkehr - Betrunkener hält mutmaßlich direkt vor der Zufahrt zum Polizeirevier und schläft ein - Zeugenaufruf !

Freiburg (ots)

Am heutigen Sonntag, den 13.11.2022, gegen 20:20 Uhr, stellte man beim Polizeirevier Emmendingen fest, dass die Zufahrt zum Gelände des Polizeireviers zugeparkt war.

Es handelte sich um einen Ford Transit mit Emmendinger Zulassung.

Im Fahrzeug saß ein 35-jähriger Mann. Er war im Fahrzeug offenbar eingeschlafen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, denn der Mann war mit 1,74 Promille Atemalkohol nicht unerheblich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Wem bereits vor der genannten Zeit ein entsprechender Ford Transit in der Wiesenstraße in Emmendingen oder auch an anderer Örtlichkeit fahrend aufgefallen ist, möge sich bitte rund um die Uhr beim Polizeirevier Emmendingen unter 07641 5820 melden.

