POL-FR: Verkehrsunfall - Pkw kollidiert mit geparkten Fahrzeugen und beschädigt Carport - Pkw kommt in Wohngebiet von der Fahrbahn ab - Fahrzeugführerin an der Unfallstelle verstorben

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Titsee-Neustadt, OT: Neustadt

Am 11.11.2022, gegen 17:45 Uhr wurde der Integrierten Leistelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Freiburg ein verunfallter Pkw in Neustadt in der Rudenberger Straße gemeldet. Offenbar sei ein Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen, habe zwei geparkte Pkw gestreift und sei dann in einen Carport gefahren, der teilweise über dem Wagen zusammengebrochen sei. Die Fahrerin sei noch im Fahrzeug und eventuell eingeklemmt und nicht ansprechbar.

Umgehend wurden Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr zur Rettung der Person verständigt. Trotz dem schnellen Eingreifen der Ersthelfer und des Rettungsdienstes, musste der Notarzt nach erfolgloser Reanimation feststellen, dass die 73-jährige Fahrzeugführerin verstorben war. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein massives medizinisches Problem überhaupt erst die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn war.

Der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Verkehrspolizeidirektion Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) übernahm die Sachbearbeitung.

