Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Straßenverkehrsgefährdungen - Mehrere Verkehrsunfälle durch unsichere Fahrweise - bislang kein Hinweis auf verletzte Personen - Fahrzeug kann gestellt werden - Hoher Sachschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Lörrach,

Am 11.11.2022, gegen 17.45 Uhr, melden mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf an das Führungs- und Lagezentrum der Polizei, dass ein grauer Mercedes mit Lörracher Kennzeichen gerade einen Unfall in Lörrach an der Kreuzung Schwarzwaldstraße/Gretherstraße verursacht habe und nun aber weiter mit unsicherer Fahrweise die Gretherstraße entlang fahre.

Einer der Hinweisgeber konnte dem Fahrzeug, welches offensichtlich einen platten Reifen aufwies in sicherem Abstand folgen und gab der Polizei die jeweiligen Standorte durch.

Auf der weiteren Fahrt über die Gretherstraße in Richtung Tumringer Straße kam es noch zu mehreren auffälligen Fahrbewegungen und sogar weiteren Unfällen. So wurden geparkte Pkw, ein Verkehrszeichen auf deiner Verkehrsinsel und sogar ein vorausfahrendes Fahrzeug beschädigt.

Glücklicherweise befanden sich mehrere Einsatzfahrzeuge in der Nähe, so dass das Fahrzeug an der Kreuzung Ötlinger Straße/Tumringer Straße gestoppt werden konnte. Ob die 78-jährige Fahrerin mit gesundheitlichen Problemen während der Fahrt zu kämpfen hatte ist derzeit Gegenstand der Polizeilichen Ermittlungen, welche das Polizeirevier Lörrach (Tel.: 07621 176-0) übernommen hat.

In diesem Zusammenhang werden noch weitere Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise - auch vor dem ersten beschriebenen Unfall geben können - gesucht, ebenso wie weitere mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise gefährdet oder gar verletzt wurden oder denen Sachschaden an ihren Fahrzeugen entstanden ist.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell