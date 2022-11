Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Pkw-Aufbrüche // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Breisach - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 08./09. November, sowie in der Folgenacht beschädigte bislang unbekannte Täterschaft mindestens 14 Fahrzeuge in den Bereichen Kupfertorstraße, Harelungenweg, Eckartsbergweg und Zeppelinstraße in Breisach. Hierbei schlug sie jeweils die Scheibe der Fahrer- oder Beifahrerseite ein und durchsuchte den Innenraum. Insgesamt wurden geringe Bargeldbeträge entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell