Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe entwenden Kompaktlader

Waldmohr (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Samstagabend wurde ein in der Straße Nickelsweiher abgestellter roter Kompaktlader entwendet. Der oder die Täter durchtrennten eine Kette, welche den Bagger mit einem dortigen Unterstand verbunden hatte. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 10.000EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381-9190 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

