Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Traktors

Bosenbach (ots)

Am Freitagmittag wurde die Polizei zu einem Brand eines Traktors in die Hinzelbergstraße gerufen. Dieser Brand setzte ebenfalls ein kleines Stück Wiese in Brand. Der gesamte Brand konnte innerhalb kurzer Zeit durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Als Ursache wurde ein technischer Defekt festgestellt. |pikus

