Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sattelschlepper verschiebt Blumenkübelmauer in Nahbollenbach und fährt davon

Fahrer konnte ermittelt werden

Idar-Oberstein (OT Nahbollenbach) (ots)

Am heutigen Morgen rangierte ein Lkw mit Auflieger in Idar-Oberstein an der Eimündung Mühlenstraße/Rechstraße und kollidiert beim Rückwärtsfahren mit einer Blumenkübelmauer. Ohne weitere Maßnahmen fuhr der Lkw-Fahrer weiter. Ein Zeuge teilte mit, dass sich um einen geschlossenen Auflieger mit Karlsruher Kennzeichen handelt, welcher ortsunkundig in Kirchenbollenbach und Nahbollenbach umherfuhr. Weitere Ermittlungen bei einer ansässigen Firma führten zum Erfolg und Feststellung des genauen amtlichen Kennzeichens.

