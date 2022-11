POL-PDTR: Nachtragsmeldung zum Diebstahl des hochwertigen Reitpferdes

Konz (ots) - Am Dienstag, den 15.11.2022, um 11.40 Uhr, kam es an der Total-Tankstelle in Konz-Karthaus/Brunostraße 34, zu einer stärkeren Rauchentwicklung. Hierdurch wurde der Brandmeldealarm ausgelöst. Die Rauchentwicklung zeigte sich am oberen Ende eines Dach-Stützpfeilers im Bereich der Zapfsäulen. Als Ursache konnte die eingesetzte FFW Konz einen Kabelbrand lokalisieren, welcher auch zu einer Überhitzung ...

