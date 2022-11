POL-PDTR: Idar-Oberstein: Sachbeschädigung an Zahnarztpraxis

Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht vom Mittwoch, dem 08.11.2022 zum Donnerstag, den 09.11.2022 kam es in der Layenstraße in Idar-Oberstein zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde, vermutlich mit einem Schlüssel, der Lack der Fahrzeuge zerkratzt. In Vergangenheit kam es bereits des Öfteren zu gleichgelagerten ...

