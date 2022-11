POL-PDTR: Idar-Oberstein, Layenstraße: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Schweich (ots) - Am Montag, dem 14.11.2022, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Schweich, an der Einmündung B53 / Umgehungsstraße K39 ein Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen und drei beteiligten PKW. Ein 35-jähriger Unfallverursacher aus Niedersachsen befuhr die B53 von Trier-Ehrang in Richtung Schweich. An der Einmündung beabsichtigte der Unfallverursacher nach links in die K39 in Richtung ...

mehr