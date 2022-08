Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Vorfahrtsmissachtung an der Carl-von-Hagen-Straße

Schwelm (ots)

Ein 71-jähriger Mann aus Radevormwald beabsichtigte am Dienstagnachmittag mit seinem Transporter von der Carl-von-Hagen-Straße nach links in die Viktoriastraße abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Kleintransporter eines 25-jährigen Wuppertalers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der 25-Jährige leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

