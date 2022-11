Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Schweich (ots)

Am Montag, dem 14.11.2022, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Schweich, an der Einmündung B53 / Umgehungsstraße K39 ein Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen und drei beteiligten PKW. Ein 35-jähriger Unfallverursacher aus Niedersachsen befuhr die B53 von Trier-Ehrang in Richtung Schweich. An der Einmündung beabsichtigte der Unfallverursacher nach links in die K39 in Richtung Ermesgraben abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 81-jährigen PKW-Fahrers aus hiesiger Region. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer sowie die Ehefrau des Unfallverursachers und dessen 2-jähriges Kind leicht verletzt wurden. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiterer PKW, der an der Einmündung auf der K39 stand, leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Verletzten wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in Trierer Krankenhäuser verbracht. Die B53 war für ca. 1 ½ Stunde halbseitig gesperrt. Im Einsatz befanden sich zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich, zwei Notärzte, drei Rettungswagen und die Straßenmeisterei Trier.

