POL-PDTR: Von Bränden, St. Martin und der Eintracht - Die Polizeiinspektion Trier zieht Wochenendbilanz

Neben den bereits veröffentlichten Ereignissen wie dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Pluwig und dem schweren Verkehrsunfall auf der B51 im Stadtgebiet Trier ergaben sich über das vergangene Wochenende zahlreiche Einsätze, die ein polizeiliches Einschreiten erfordert hatten und ergänzend auszugsweise dargestellt werden.

So mussten die Beamten der Polizei Trier in der Nacht auf Samstag einen Löscheinsatz vornehmen, der womöglich Schlimmeres verhindert hatte. Im Bereich des alten Bahnhofsgebäudes in der Kürenzer Straße hatte ein Wohnsitzloser ein Feuer entfacht, um sich die gesunkenen Außentemperaturen erträglicher zu gestalten. Der Mann schlief jedoch ein, das Feuer geriet außer Kontrolle und die Flammen schlugen bereits gegen die Hausfassade, als die Polizisten eintrafen. Mittels Feuerlöscher konnte der Brand gelöscht werden, kurz bevor es dazu gekommen war, dass der schläfrige Mann selbst durch das Feuer verletzt worden wäre.

Im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung ist die Polizei Trier auf zusätzliche Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, nachdem eine Glasscheibe der Geschäftsstelle der Partei Bündnis 90 / Die Grünen in der Jüdemerstraße beschädigt worden war. Zeugen hatten am Samstagabend gegen 18.15 Uhr gemeldet, dass besagte Scheibe offenbar mit einem Metall-Mülleimer eingeschlagen worden war und dafür mutmaßlich ein jüngerer Mann in Frage kommen könnte, der im Nahbereich beobachtet wurde. Der Mann wurde beschrieben als ca. 25 Jahre alt, bekleidet mit weißer Jacke und nach hinten gedrehter Kappe mit weißen Elementen sowie als Träger eines blonden, kurzen Vollbartes. Er soll sich im Anschluss in Richtung Innenstadt entfernt haben. Weitere Hinweise, die Rückschlüsse auf die gesuchte Person, bzw. die Tat ermöglichen würden, werden von der Wache der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 entgegengenommen.

Nach pandemiebedingten Einschränkungen größerer Veranstaltungs- und Versammlungslagen wurden dieses Jahr wieder zahlreiche St. Martinsumzüge im Stadtgebiet Trier durchgeführt. Dazu begleitete die PI Trier insgesamt elf Umzüge und veranlasste nötige Verkehrslenkungsmaßnahmen, um das Brauchtum in gewohnter Manier sicher durchführen zu können. Die meisten Teilnehmer fanden sich beim innerstädtischen St. Martinsumzug (bereits am 10.11.2022) ein, der weit über eintausend Teilnehmer umfasste.

Den weitaus größten Einsatz des Wochenendes stellte die Regionalligabegegnung Eintracht Trier gegen KSV Hessen Kassel dar, der von einer dreistelligen Anzahl an Polizeikräften begleitet worden war. Auch wenn das Spiel letztlich aus sportlicher Sicht unglücklich verlief, bilanzierte die polizeiliche Einsatzleitung aufgrund eines bewährten Konzeptes einen reibungslosen Ablauf ohne nennenswerte Zwischenfälle.

