Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Feuerwehreinsatz an der Total-Tankstelle in Konz-Karthaus

Konz (ots)

Am Dienstag, den 15.11.2022, um 11.40 Uhr, kam es an der Total-Tankstelle in Konz-Karthaus/Brunostraße 34, zu einer stärkeren Rauchentwicklung. Hierdurch wurde der Brandmeldealarm ausgelöst. Die Rauchentwicklung zeigte sich am oberen Ende eines Dach-Stützpfeilers im Bereich der Zapfsäulen. Als Ursache konnte die eingesetzte FFW Konz einen Kabelbrand lokalisieren, welcher auch zu einer Überhitzung innerhalb des Stützpfeilers führte. Dieser wurde sofort abgelöscht. Zu einem offenen Brand kam es somit glücklicherweise nicht. Es wurden keine Personen verletzt.

Die FFW Konz war mit 10 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Weiterhin war die Polizeiwache Konz mit zwei Funkstreifenbesatzungen und das DRK Konz mit einem RTW im Einsatz.

Während den Löscharbeiten, war wegen der besonderen Gefahrenlage eines Brandes an einer Tankstelle, die Brunostraße kurzzeitig voll gesperrt. Die Polizei lobt das besonnene Verhalten der Anwohner und Verkehrsteilnehmer.

