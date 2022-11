Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Folge eines rücksichtslosen Überholmanövers

Konz, B268 (ots)

Am Dienstag, 15.11.2022 ereignete sich um 17:45 Uhr auf der B 268 zwischen der Abfahrt Konz-Krettnach und Pellingen ein Verkehrsunfall bei dem 3 Personen verletzt wurden. Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen PKW Kombi, ähnliche Bauart wie VW Passat oder Skoda Octavia, befuhr die B 268 aus Richtung Trier kommend in Richtung Pellingen und überholte hinter der Abfahrt Krettnach eine vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne von mindestens 3 PKW, obwohl er die für das Überholmanöver benötigte Strecke auf Grund des Fahrbahnverlaufs nicht gänzlich überblicken konnte. Der Fahrer eines aus Richtung Pellingen kommenden PKW konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden weißen Kombi nur durch ein Ausweichmanöver in den Rabatte verhindern. Gleichzeitig wurde durch eine Fahrerin in der Fahrzeugkolonne Richtung Pellingen eine Gefahrbremsung eingeleitet, da der Überholer rücksichtslos wieder nach rechts auf seine Fahrspur zog. In der Folge kam es zu zwei Auffahrunfällen auf der Spur Richtung Pellingen, wodurch 3 Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Ein 59-jähriger Fahrer musste vorsorglich in ein Trierer Krankenhaus verbracht werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000EUR.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr aus Konz Krettnach u. Niedermennig, zwei Rettungswagen mit Notarzt und die Polizei Saarburg.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum dem überholenden und flüchtigen weißen Kombi, werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell