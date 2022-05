Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag (20.05.2022) in der Goppeltstraße vor einem 11 Jahre alten Kind onaniert. Der Junge befand sich gegen 13.50 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Schule, als er einen Mann sah, der Hose und Unterhose nach unten geschoben hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als der Junge dies bemerkte, rannte er sofort davon. Am Abend erzählte er seinem Vater davon, der daraufhin die Polizei verständigte. Der Täter wurde von dem geschädigten Jungen als ca. 30 Jahre alt und 185 cm groß beschrieben. Er war mit einer schwarzen Cargohose bekleidet und trug schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

