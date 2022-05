Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (19.05.2022) eine 30 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Parfum gestohlen zu haben. Ein 49 Jahre alter Detektiv beobachtete die Tatverdächtige gegen 14.50 Uhr, wie sie mehrere Parfums im Wert von knapp 500 Euro in ihre Tasche gesteckt und damit ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich gegangen sein soll. Der Detektiv sprach die Frau an und hielt sie bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten fest. Die slowakische Staatsangehörige wird am Freitag (20.05.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie mit Antrag auf Durchführung eines beschleunigten Verfahrens einem zuständigen Richter vorgeführt.

