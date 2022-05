POL-S: Veranstaltungshinweis Lange Nacht der Museen - Polizeimuseum

Stuttgart-Degerloch (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (19.05.2022) an mehreren Gebäuden, Briefkästen und Verkehrszeichen an der Großen Falterstraße und an der Leinfeldener Straße Zettel mit volksverhetzendem Inhalt angebracht. Die Täter klebten zwischen 22.00 Uhr und 06.30 Uhr die handgeschriebenen Zettel, welche allesamt rassistische Texte beinhalteten, unter anderem an ein Rathaus, eine Kirche ...

