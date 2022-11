PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kabeldiebstahl auf Baustelle in Idstein +++ Verletzte bei Unfall im Kreisverkehr +++ Radfahrer bei Unfall verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Kabeldiebstahl auf Baustelle in Idstein,

Idstein, Escher Straße,

11.11.2022, 13:30 Uhr - 12.11.2022, 11:10 Uhr,

(mas) Unbekannte brachen von Freitag auf Samstag in eine Baustelle in der Escher Straße in Idstein ein und entwendeten Kabel. Die noch Unbekannten begaben sich im Zeitraum zwischen 11.11.2022, 13:30 Uhr und 12.11.2022, 11:10 Uhr in den Tiefgaragenbereich des Objekts und hebelten hier mehrere Türen auf. Nachdem die Täter augenscheinlich zunächst nicht Geeignetes fanden, entwendeten diese ein Bündel Kabel, welches unmotiviert auf dem Boden der Tiefgarage lag. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegen.

2. Radfahrer bei Unfall verletzt,

Idstein, Hohe Straße,

13.11.2022, 17:05 Uhr,

(mas) Ein Radfahrer stürzte im Rahmen eines Verkehrsunfalls auf der "Hohe Straße" bei Idstein und verletzte sich. Der 63-jährige Fahrradfahrer befuhr am Sonntag die Hohe Straße aus Richtung Waldems-Esch in Richtung Zissenbach. Ein widerrechtlich auf dem Feldweg entgegenkommender 50-Jähriger mit seinem PKW blendete den Radfahrer, welcher in der Folge stürzte. Die Verletzungen des Radfahrers mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

3. Verletzte bei Unfall im Kreisverkehr,

Niedernhausen, L3028,

12.11.2022, 07:11 Uhr,

(mas) Am Samstagmorgen ereignete sich in einem Kreisverkehr auf der L3028 bei Niedernhausen ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Ein 46-Jähriger aus Idstein befuhr mit seinem Hyundai und zwei Begleitern die L3026 aus Richtung Niedernhausen kommend in Richtung Eppstein. Der 32-jährige Fahrer eines Fiat Kastenwagens befuhr mit einem Begleiter die L3028 aus Richtung Autobahn A3 kommend in Richtung Niedernhausen. Aus noch unbekannten Gründen befuhr der 32-Jährige den Kreisverkehrsplatz in entgegengesetzter Fahrtrichtung und stieß mit dem Fahrzeug des 46-Jährigen frontal zusammen. Hierbei wurden alle Beteiligten verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

4. Fahrradfahrerin in Idstein verletzt,

Niedernhausen, Fritz-Gontermann-Straße,

12.11.2022, 10:20 Uhr,

(mas) Am Samstagmorgen wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall in der Fritz-Gontermann-Straße in Niedernhausen verletzt. Die 81-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Fritz-Gontermann-Straße aus Königshofen kommend in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung zum Ilfelder Platz übersah ein 49-Jähriger die Dame und fuhr mit seinem PKW auf die Fritz-Gontermann-Straße ein. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell