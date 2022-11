POL-RTK: +++Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt+++

Bad Schwalbach (ots) - 1. Wohnungseinbruch in Rüdesheim, Rüdesheim, Berliner Straße, 08.11.2022, 11:49 Uhr - 20:25 Uhr, (mas) Im Verlauf des Mittwochnachmittags konnten Unbekannte Beute in der Berliner Straße in Rüdesheim machen. Zwischen 11:49 Uhr und 20:25 Uhr begaben sich die Täter zu dem Einfamilienhaus in der Berliner Straße. Als sie an der Kellertür ...

mehr