PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wohnungseinbruch in Rüdesheim +++Verkehrsunfallflucht in Hünstetten

Bad Schwalbach (ots)

1. Wohnungseinbruch in Rüdesheim,

Rüdesheim, Berliner Straße,

08.11.2022, 11:49 Uhr - 20:25 Uhr,

(mas) Im Verlauf des Mittwochnachmittags konnten Unbekannte Beute in der Berliner Straße in Rüdesheim machen. Zwischen 11:49 Uhr und 20:25 Uhr begaben sich die Täter zu dem Einfamilienhaus in der Berliner Straße. Als sie an der Kellertür scheiterten kletterten sie auf den Balkon und hebelten die dortige Tür auf. Im Inneren konnten die Unbekannten Wertsachen in einer Höhe mehreren tausend Euro ausfindig machen und unerkannt flüchten. Hinweise zu den Tätern nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 06431/7078-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht in Hünstetten,

Hünstetten, Neukirchner Straße,

08.11.2022, 15:50 Uhr - 16:23 Uhr,

(mas) Auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Neukirchner Straße in Hünstetten kam es am Diensttagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren blauen BMW X1 ordnungsgemäß auf einer der vorhandenen Parkflächen. Als sie nach ihrem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie Beschädigungen an der hinteren Stoßstange wie auch an der Heckklappe feststellen. Die Schadenshöhe wird auf 4.000EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 in Verbindung zu setzen.

