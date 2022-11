PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wohnungseinbruch in Taunusstein +++ Container aufgebrochen +++ Schulwand mit Farbe beschmiert +++ Eppsteiner bei Unfall verletzt

1. Wohnungseinbruch in Taunusstein,

Taunusstein, Beethovenstraße,

07.11.2022, 17:30 Uhr - 22:40 Uhr,

(mas) Unbekannte brachen am Montagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße in Taunusstein ein und konnten Beute machen. Die noch unbekannten Täter konnten sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss verschaffen und anschließend sämtliche Räumlichkeiten durchsuchen. Mit den Wertsachen in Höhe von mehreren tausend Euro konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

2. Container aufgebrochen,

Schlangenbad, Haus zur Schanze,

05.11.2022, 14:00 Uhr - 07.11.2022, 07:30 Uhr,

(mas) Noch unbekannten Tätern gelang es im Zeitraum von Samstag bis Montag einen Baustellencontainer nahe eines örtlichen Freizeitparks in Schlangenbad aufzubrechen. Die Täter bewegten dafür zunächst einen vor dem Container abgestellten Bagger zur Seite, bevor sie die zur Sicherung angebrachten Vorhängeschlösser aufbrachen. Es gelang ihnen anschließend Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro zu entwenden und unerkannt zu flüchten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

3. Schulwand mit Farbe beschmiert,

Eltville, Wiesweg,

04.11.2022, 18:00 Uhr - 07.11.2022, 06:30 Uhr,

(mas) Unbekannte beschmierten im Verlauf des Wochenendes die Wand eines Schulgebäudes im Wiesweg in Eltville mit Farbe. Durch das Aufbringen des Schriftzuges "SPRAY" verursachten die Täter einen Sachschaden von geschätzt 1.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer 06123/9090-0 entgegen.

4. Eppsteiner bei Unfall verletzt,

Niedernhausen, Oberjosbacher Straße,

07.11.2022, 15:15 Uhr,

(mas) Bei einem Verkehrsunfall in der Oberjosbacher Straße in Niedernhausen wurde ein 24-Jähriger am Montagnachmittag leicht verletzt. Der 24-Jährige aus Eppstein befuhr mit seinem VW die Oberjosbacher Straße aus Richtung Feldbergstraße kommend in Richtung "Am Schäfersberg". An der Einmündung "Granitweg" beabsichtigte der 59-jährige Unfallverursacher aus Niedernhausen in die Oberjosbacher Straße einzubiegen. Hierbei missachtete der Niedernhausener die Vorfahrt des Eppsteiners und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der 24-Jährige leicht verletzt und für eine weitere Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

