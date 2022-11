PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher scheitern in Idstein +++ Einbruch in Taunusstein +++ Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher scheitern in Idstein,

Idstein, Karlsbader Straße,

04.11.2022, 18:30 Uhr - 05.11.2022, 10:30 Uhr,

(mas) Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus in der Karlsbader Straße in Idstein einzubrechen. Die noch unbekannten Täter begaben sich zu der Terrassentür des Anwesens und versuchten den heruntergelassen Rollladen hinauf zu schieben. Dies misslang den Tätern und sie brachen die Tat ab. Bei der anschließenden Flucht blieben die Täter unerkannt. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

2. Einbruch in Taunusstein,

Taunusstein, Rheingoldstraße,

05.11.2022, 07:45 Uhr - 06.11.2022, 21:45 Uhr,

(mas) Zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend begaben sich Einbrecher zu einem Wohnhaus in der Rheingoldstraße in Taunusstein und konnten dort Beute machen. Den unbekannten Tätern gelang es eine Tür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses aufzuhebeln und so in das Innere vorzudringen. Nachdem die Unbekannten sämtliche Räume durchsuchten, konnten sie Beute in einer Höhe von mehreren 10.000 EUR machen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

3. Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden,

Aarbergen, Friedrich-Ebert-Straße,

05.11.2022, 08:00 Uhr - 08:30 Uhr,

(mas) Am Samstagmorgen verursachte ein LKW hohen Sachschaden in der Friedrich-Ebert-Straße in Aarbergen und flüchtete. Gegen 08:00 Uhr befuhr der Unfallverursacher die Hirtengasse aus Richtung des Waldgebiets kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Als er in die Fridrich-Ebert-Straße einbog, verursachte er hier Sachschaden in einer Höhe von geschätzt 11.000EUR an einer Gartenmauer und einem dort abgestellten PKW. Im Anschluss flüchtete er ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem beigen Sattelzug, welcher eine schwarze Schrift über dem Führerhaus gehabt haben soll. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

