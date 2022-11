PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Vier Einbrüche in Taunusstein+++Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt+++Einbruch in Niedernhausen+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Vier Einbrüche in Taunusstein

Taunusstein, Baumgartenstraße

11.11.2022, 13:00 - 20:00 Uhr In der Baumgartenstraße brachen Unbekannte am Freitag in ein Einfamilienhaus ein. Sie gelangten auf unbekanntem Weg in den Garten und hebelten hier ein Fenster auf. Im Haus entwendeten sie Schmuck und Designerjacken im Wert von etwa 30.000 EUR.

Taunusstein, Feldbergstraße

11.11.2022, 18:30 - 21:45 Uhr In der Feldbergstraße kam es am Freitag, den 11.11.2022 zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Täter gelangten durch den Garten auf die Terrasse. Hier hebelten sie die Balkontür der Erdgeschosswohnung auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld in Höhe von etwa 2500 EUR.

Taunusstein, Vogtlandstraße

Zwischen dem 09.11. und 13.11.2022, 11:30 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Vogtlandstraße in ein Einfamilienhaus ein. Sie drangen durch Aufhebeln der Kellertür ins Haus ein und durchwühlten Schubläden und Schränke. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

Taunusstein, Bachstraße

12.11.2022, zwischen 19:35 und 20:00 Uhr In der Bachstraße hebelten Unbekannte Täter am Samstag die rückwärtig gelegene Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Im Haus durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Nach einem ersten Überblick wurde nichts entwendet.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06124 - 70780 entgegen.

2. Frau bei Unfall leicht verletzt

Taunusstein, Theodor-Heuss-Straße/Ludwig-Gerhardt-Straße 11.11.2022, 20:10 Uhr Am Freitag, den 11.11.2022 um 20:10 Uhr befuhr ein 20 jähriger Taunussteiner mit seinem Chevrolet die Ludwig-Gerhardt-Straße in Taunusstein-Bleidenstadt. An der Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße missachtete er die Vorfahrt einer 55 jährigen Taunussteinerin, die diese mit ihrem Opel Corsa befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 7000 EUR. Die Fahrerin des Corsa wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

3. Einbruch in Niedernhausen

Niedernhausen, Panoramastraße

11.11.2022, 18:00 Uhr Am Freitag, den 11.11.2022 kletterte ein unbekannter Täter gegen 18 Uhr über den Balkon eines Einfamilienhauses in der Panoramastraße in Niedernhausen. Dort hebelte er ein Fenster auf und gelangte in das Innere des Hauses. Im Objekt traf er auf den im Haus befindlichen Bewohner und flüchtete daraufhin ohne Beute von der Örtlichkeit.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93940 entgegen

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell