PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Feuerwehreinsatz in Liederbach +++ 29-Jähriger nachts geschlagen +++ Berauscht mit Drogen in der Tasche am Steuer +++ Pkw überschlägt sich bei Ruppertshain

Hofheim (ots)

1. Flächenbrand an Bolzplatz vorsätzlich ausgelöst, Liederbach am Taunus, Alt Niederhofheim, Mittwoch, 31.08.2022, 17:20 Uhr

(jn)Am frühen Mittwochabend kam es in Liederbach zu einem kleineren Feldbrand, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge war der Brand die Folge einer Zündelei. Zeugen beschrieben drei Jugendliche, die sich gegen 17:20 Uhr in der Nähe des Sportplatzes im Bereich "Alt Niederhofheim" aufhielten und mit einem Deo-Spray herumhantierten. Kurz darauf brannte eine etwa 20 Quadratmeter große Fläche, woraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zum Brandort fuhren. Von den drei mutmaßlichen Tätern fehlte jede Spur. Sie sollen alle 14 bis 15 Jahre alt gewesen sein. Einer trug ein orangenfarbenes T-Shirt und hatte dunkelblonde Haare.

Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

2. Zeugenaufruf nach Körperverletzung,

Eschborn, Düsseldorfer Straße, Donnerstag, 01.09.2022, 02:25 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht kam es in Eschborn zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Geschädigte sei gegen 02:25 Uhr auf der Düsseldorfer Straße unterwegs gewesen, als er von einem etwa 1,75 Meter großen Mann mit Drei-Tage-Bart und osteuropäischem Aussehen angegriffen wurde. Dabei soll er mehrere Schläge ins Gesicht bekommen haben, bevor der Unbekannte gemeinsam mit einem weiteren Mann in einen roten Pkw stieg und flüchtete. Der erheblich alkoholisierte Leichtverletzte verzichtete ausdrücklich auf eine ärztliche Behandlung.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Eine Kontrolle, zwei Delikte,

Hattersheim am Main, Mainzer Landstraße, Mittwoch, 31.08.2022, 18:10 Uhr

(jn)Ein 25-jähriger Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis muss infolge einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend bei Hattersheim mit Konsequenzen rechnen. Gegen 18:10 Uhr wurde der Fiat-Fahrer von Hofheimer Polizisten in der Mainzer Landstraße angehalten und überprüft. Dabei stellten die geschulten Beamten Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums fest. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, indem er positiv reagierte. Zudem brachte eine Durchsuchung des Autofahrers Drogen zum Vorschein. Daraufhin wurde er zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Wache in Hofheim gebracht, bevor er später wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

4. Pkw überschlägt sich - Fahrerin im Krankenhaus, Kelkheim (Taunus), Ruppertshain, Landesstraße 3369, Mittwoch, 31.08.2022, 18:53 Uhr

(jn)Eine 22-jährige Frau aus Oberursel hat am Mittwochabend bei Ruppertshain die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, worauf es zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Die Frau musste schwerverletzt in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr die Frau um 18:53 Uhr die L 3369 von Ruppertshain in Richtung Königstein. Nachdem sie einen Radfahrer überholt hatte, wollte sie wiedereinscheren, wobei sie von der Fahrbahn abkam. Letztlich stürzte sie samt Pkw einen rechtsseitigen Abhang herunter, so dass sich der Fiat überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Daraufhin musste sie ärztlich versorgt und die Landesstraße bis 20:30 Uhr abgesperrt werden.

5. Postzusteller nach Unfall mit Kind gesucht, Hattersheim am Main, Bad Sodener Straße, Montag, 04.07.2022, gegen 15:45 Uhr

(jn)Bereits Anfang Juli kam es in Hattersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind verletzt wurde. Derzeitigen Erkenntnissen von der Unfallstelle zufolge befuhr ein gelbes Postzusteller-Fahrzeug mit der Aufschrift "DHL" um 15:45 Uhr die Hans-Riggenbach-Straße und bog nach rechts in die Bad Sodener Straße ein. Auf dieser Straße kam dem Fahrzeug der 11-Jährige auf seinem Fahrrad entgegen. Ohne dass es zu einer Berührung gekommen war, stürzte das Kind und zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Derweil soll der etwa 50-jährige Fahrer kurz ausgestiegen sein, dann jedoch seine Fahrt fortgesetzt haben. Seine Haare seien kurz und grau gewesen und zudem trug er eine DHL-Uniform.

Die Polizei in Hofheim bittet Zeuginnen oder Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sowie den Postzusteller selber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell