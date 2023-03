Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Einbruch in Buchhandlung

In eine Buchhandlung in der Weingasse ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster stieg der Unbekannte in den Verkaufsraum ein und warf dabei mehrere Bücherregale um. Sein Ziel war offenbar die Kasse, aus der er Bargeld entwendete und sich im Anschluss aus dem Staub machte. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Freitagvormittag auf dem Parkplatz gegenüber des Gymnasiums in der Hohenzollernstraße einen Opel hinten rechts touchiert. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Leibertingen

Alarm vertreibt Einbrecher

Beim Einbruch in eine Bankfiliale in der Buchheimer Straße sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Täter kurz nach Mitternacht von einem Alarm in die Flucht geschlagen worden. Das Duo hatte sich über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Als sie im Gebäude eine Tür aufbrachen, löste die Alarmanlage aus. Die beiden Männer flüchteten und konnten trotz einer sofortigen polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Zeugen, die zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bank wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Bad Saulgau

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Weil er in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in der Altshauser Straße einen 48-jährigen Autofahrer gestoppt. Ein Alkoholtest brachte rasch die Erklärung für die auffällige Fahrweise: der Mann hatte knapp 1,6 Promille Alkohol intus. Eine Blutentnahme in einer Klinik sowie die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass das Kurzzeitkennzeichen des Fahrzeugs abgelaufen war und daher kein Versicherungsschutz mehr bestand. Der 48-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Pfullendorf

Polizei ermittelt gegen mehrere Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer und Straßenverkehrsgefährdung

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte ein 27-Jähriger, den eine Polizeistreife am Samstag kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten ordneten bei dem 27-Jährigen eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen 2 Uhr entdeckten die Polizisten dasselbe Fahrzeug mit erheblichen Beschädigungen in Höhe von rund 20.000 Euro im Industriegebiet Theuerbach. Inzwischen saß ein 41-Jähriger am Steuer, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab. Weil die Beamten im Laufe der weiteren Maßnahmen nicht ausschließen konnten, dass der 19-jährige Beifahrer zum Zeitpunkt des Unfalls am Lenkrad saß, führten sie auch bei ihm einen Alkoholtest durch. Da dieser auch über zwei Promille ergab, mussten beide Männer die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sie müssen nun beide ebenfalls mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Wagen beim Überfahren eines Kreisverkehrs erheblichen Schaden erlitten hatte. Eine weitere Beschädigung an der Beifahrerseite konnten die Beamten jedoch bislang keinem Unfall zuordnen und schließen nicht aus, dass der Fahrer gegen eine Leitplanke geprallt ist. Die Ermittler des Polizeipostens Pfullendorf bitten daher Zeugen oder Personen, denen der Mercedes zwischen Aach-Linz und Sigmaringen aufgefallen ist, die Hinweise zum Unfallort geben können oder die durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Polizeibeamte des Polizeireviers Bad Saulgau haben am Sonntag kurz nach 11 Uhr einen 20 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der 20-Jährige steht im Verdacht, sich im Bereich des Uferwegs am Zielfinger See einer Frau gegenüber entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Obwohl der Tatverdächtige sich im Anschluss zu Fuß aus dem Staub machte, konnte ihn eine alarmierte Polizeistreife kurz darauf antreffen und festnehmen. Den 20-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Herbertingen

Einbrecher auf der Heuneburg unterwegs

In eine Mitarbeiter-Baracke auf dem Gelände des Freilichtmuseums Heuneburg bei Hundersingen sind im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und durchsuchten die Baracke, entwendeten jedoch nichts. Sie hinterließen an dem denkmalgeschützten Gebäude jedoch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und nimmt unter Tel. 07581/482-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell