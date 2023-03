Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mutmaßlicher Drogenhändler von Polizei gestoppt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 22 Jahre alter Mann rechnen, den Beamte des Polizeipostens Friedrichshafen-Flughafen am Sonntagabend in der Moltkestraße gestoppt haben. Die Polizisten waren gegen 20.45 Uhr auf die unsichere Fahrweise des Radfahrers aufmerksam geworden und forderten ihn zum Anhalten auf. Anstatt abzusteigen, trat er weiter in die Pedale und versuchte in der Folge eine Kontrolle zu umgehen. Nach kurzer Verfolgung, in deren Verlauf der 22-Jährige ein Päckchen wegwarf, gelang es den Beamten, den Mann zu stoppen und vorläufig festzunehmen. Der Grund für seinen Fluchtversuch wurde schnell klar. In dem entledigten Päckchen befanden sich etwa 100 Gramm Cannabis und der Mann stand augenscheinlich deutlich unter Drogeneinfluss. Nachdem ein Schnelltest positiv auf Kokain und THC reagierte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auch bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden die Ermittler fündig. Neben weiteren rund 60 Gramm Marihuana beschlagnahmten sie unter anderem eine Schreckschusswaffe und zwei Teleskopschlagstöcke. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel dauern aktuell noch an.

Friedrichshafen

Autoscheibe mit Flasche beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter zwischen Samstagabend auf Sonntagmorgen auf der Zufahrt zum Sportplatz in der Mörikestraße einen Pkw beschädigt hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der Vandale zerstörte die Heckscheibe des Autos mit einer Bierflasche und richtete dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Personen, die zwischen 17.30 Uhr und 9 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Langenargen

Einbrecher machen sich an Gärtnerei zu schaffen

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagmittag versucht, in eine Gärtnerei in der Tettnanger Straße in Oberdorf einzubrechen. Den ersten Erkenntnissen zufolge ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unverrichteter Dinge. Ob Sachschaden entstand, ist aktuell nicht bekannt. Personen, die zwischen 19 Uhr und 12 Uhr im Bereich der Gärtnerei Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 mit dem ermittelnden Polizeiposten Langenargen in Verbindung zu setzen.

Salem

Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

Rund zwei Promille hatte ein 25 Jahre alter Radfahrer intus, den Beamte des Polizeireviers Überlingen am frühen Sonntagmorgen in der Markdorfer Straße kontrolliert haben. Nachdem die Polizisten auf Atemalkoholgeruch bei dem Radler aufmerksam wurden und ein Schnelltest den Verdacht erhärtete, musste der 25-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf den Mann zu. Weiterfahren durfte er nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell