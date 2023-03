Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannte schlagen Scheibe ein

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem Unbekannte am Montag gegen 21.30 Uhr die Scheibe der Eingangstüre einer Shisha-Bar in der Hauptstraße eingeschlagen haben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern zu melden.

Sigmaringen

Polizei sucht nach Verkehrsunfall Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, der sich am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße/Donautalstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach weiteren Zeugen. Bei dem Verkehrsunfall streiften sich der Ford einer 39-Jährigen, die von der Hauptstraße in die Donautalstraße abgebogen war und der Mini einer 70-Jährigen, die von einem Parkplatz aus auf die Donautalstraße ausparken wollte. Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen der Beteiligten bittet das Polizeirevier Sigmaringen etwaige Zeugen, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden, um nähere Angaben zum Unfallhergang zu erhalten.

Krauchenwies

Pkw-Lenker kommt von Fahrbahn ab

Weil er eigenen Angaben zufolge von dem Licht eines entgegenkommenden Lkw geblendet wurde, ist in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2.30 Uhr ein 54 Jahre alter Autofahrer auf der Landesstraße 456 in Krauchenwies von der Fahrbahn abgekommen. Der Jaguar-Lenker wollte von Sigmaringen kommend von der L 456 an der Einmündung zur B 311 in Richtung Krauchenwies Ortsmitte fahren. Dabei konnte er offensichtlich den Fahrbahnverlauf nicht mehr einschätzen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einem Werbeschild neben der Straße. Während der 54-Jährige glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an seinem Pkw ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den beschädigten Jaguar.

Mengen

Verkehrskontrolle

Wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel muss ein 36-Jähriger, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montagmittag in der Beizkofer Straße stoppten, mit einem Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte der Autofahrer Anzeichen dafür, dass er Betäubungsmittel konsumiert hat. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Marihuana. Der 36-Jährige musste seinen Pkw daraufhin stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Bad Saulgau

Mehrere Müllsäcke mit benutzten Windeln entlang der L 283 entsorgt

Insgesamt 13 Müllsäcke mit benutzten Windeln haben Unbekannte zwischen Freitagmittag und Samstagmittag auf einem Privatgrundstück entlang der L 283 zwischen Fulgenstadt und Bad Saulgau unzulässig entsorgt. Das Polizeirevier Bad Saulgau stellt aufgrund der illegalen Müllablagerung Nachforschungen an und nimmt in diesem Zusammenhang unter Tel. 07581/482-0 Hinweise auf die Verursacher entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell