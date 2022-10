Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Motorradfahrer stürzt auf der K 97

Brachbach (ots)

Am 17.10.2022, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 97 von Brachbach kommend in Richtung Kirchen. Im Verlauf der kurvenreichen Strecke, kam das Zweirad auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Der junge Mann stürzte mit seinem Gefährt, blieb aber unverletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden; ein Abschleppdienst musste das Motorrad bergen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell