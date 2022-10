Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - 68-Jähriger nach Flaschenwurf verletzt

Betzdorf (ots)

Am 17.10.2022, gegen 16:20 Uhr erhielt die hiesige Dienststelle die Mitteilung, über eine verletzte Person mit einer blutenden Wunde, im Bereich der Ladestraße im Innenstadtbereich von Betzdorf. Nach Eintreffen der Beamten vor Ort, konnte ermittelt werden, dass der 68-jährige Geschädigte, aus einer Kleingruppe am Parkdeck der Ladestraße mit einer Glasflasche beworfen wurde. Bei der Zersplitterung der Flasche, wurde der Mann durch Scherben am Bein verletzt. Die stark blutende Wunde wurde erstversorgt; der Mann wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Täter hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Tatort entfernt. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zu einem 47-jährigen, polizeibekannten Tatverdächtigten. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf unter 02741-9260 zu melden.

